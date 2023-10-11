Расселл: Личный зачёт стал полной катастрофой

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За пять этапов до конца сезона Джордж Расселл занимает восьмое место в личном зачёте и признает, что в этом году борьба для него окончена.

Джордж Расселл: «Для меня в этом году борьба в чемпионате пилотов стала полной катастрофой. Осталась только одна цель – помочь команде сохранить второе место в Кубке конструкторов. В Катаре мы немного укрепили свои позиции, и я верю, что мы добьёмся поставленной цели.

Настрой позитивный. В Катаре машина была быстра, я хорошо провёл гонку. К последним Гран При команда готовит несколько новинок, так что всё должно получиться».