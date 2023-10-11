В FIA обеспокоены безопасностью гонок при жаркой погоде

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В Катаре Логан Сарджент не смог финишировать в гонке из-за плохого самочувствия, его напарник Алекс Элбон получил тепловой удар, несколько гонщиков в медицинском центре потеряли сознание. В FIA озаботились безопасностью гонок при жаркой погоде и выработают комплекс мер, позволяющих избежать повторения ситуации в Катаре.

«FIA с обеспокоенностью отмечает, что экстремальные температура и влажность во время Гран При Катара 2023 года повлияли на самочувствие гонщиков. Будучи элитными спортсменами, они не должны выступать в условиях, которые могут угрожать их здоровью и безопасности.

Ответственность за безопасную эксплуатацию машин всегда лежит на участниках, но, как и в других вопросах, связанных с безопасностью, FIA будет принимать все необходимые меры для установления и доведения до сведения участников приемлемых параметров проведения соревнований. В связи с этим FIA приступила к анализу ситуации в Катаре с целью выработки рекомендаций для будущих ситуаций, связанных с экстремальными погодными условиями.

Следует отметить, что, хотя проведение Гран При Катара в следующем году запланировано на более позднее время, когда ожидается более низкая температура воздуха, FIA предпочитает принять существенные меры уже сейчас, чтобы избежать повторения подобного сценария.

Ряд мер будет обсуждаться на предстоящем заседании медицинской комиссии в Париже. В числе мер могут быть рекомендации для участников, исследования по более эффективной вентиляции кокпита, рекомендации по изменению календаря в соответствии с приемлемыми климатическими условиями и т.д.

Исследования, проводимые в других сериях, например, в гонках по пересеченной местности в экстремальных климатических условиях, будут изучены на предмет возможности использования в кольцевых гонках. Этому процессу будет способствовать стремление FIA к более тесному сотрудничеству между техническими департаментами, департаментами безопасности и медицины под руководством президента FIA», — сказано в официальном заявлении.