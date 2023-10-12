Бывший руководитель Формулы 1 Берни Экклстоун признал себя виновным в мошенничестве, после того как не задекларировал более четырёхсот миллионов фунтов стерлингов, находящихся на счетах трастового фонда в Сингапуре.

В прошлом году Королевская налогово-таможенная служба Великобритании предъявила Экклстоуну обвинения в том, что он умышленно не задекларировал свои зарубежные активы. На предварительных слушаниях Берни отрицал обвинения, но в четверг в Королевском суде Саутварка признал себя виновным по одному из пунктов обвинения в налоговом мошенничестве.

Прокуратура утверждают, что в июле 2015 года на встрече с Королевской налогово-таможенной службой Берни Эклстоун сделал ложные и вводящие в заблуждения утверждения, когда заявил, что «учредил только один траст» в пользу своих дочерей Деборы, Тамары и Петры.

Сегодня в суде Берни назвал только своё имя и сделал короткое заявление: «Я признаю себя виновным». Прокуратура добавила, что Экклстоун согласился выплатить 652 миллиона фунтов стерлингов штрафа. Судебные слушания по этому делу продолжатся в ноябре 2023 года.