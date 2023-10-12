Боттас: Для нас каждое очко имеет значение

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В Катаре в Alfa Romeo поставили на машину ещё несколько аэродинамических новинок и оба гонщика заработали очки. Валттери Боттас считает, что и в Остине команда должна выступить лучше.

Валттери Боттас: «Мы многое узнали о новинках, на 100% с ними освоились и теперь можем максимально использовать. Да, характеристики трассы в Катаре подошли нашей машине, но мы всё равно выглядели лучше, чем на прошлых этапах. В Остине нас ждёт совсем другая трасса, но и там мы должны выступить лучше.

К сожалению, из-за высокого лобового сопротивления мы по-прежнему медленнее всех на прямых, так что нам есть, над чем поработать. Для нас каждое очко имеет значение, каждая позиция в Кубке конструкторов. Я рад, что в Катаре мы опередили Haas, хотя нам в каком-то смысле повезло с тем, что Льюис сошёл, а Сайнс не стартовал, иначе финишировать восьмым было бы затруднительно. Иногда удача нужна, но у нас всё получилось – Чжоу стартовал последним, отлично провёл гонку и финишировал 10-м».