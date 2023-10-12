Экклстоун получил условный срок

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Бывший руководитель Формулы 1 Берни Экклстоун сегодня признал себя виновным в мошенничестве и условно приговорён Королевским судом Саутварка к 17 месяцам тюремного заключения с отсрочкой на два года.

Экклстоун заявил суду, что достиг соглашения с налоговой и таможенной службой о выплате 652,6 миллиона фунтов стерлингов. Его адвокат Кристин Монтгомери сообщила судье, что обвиняемый «горько сожалеет о событиях, которые привели к уголовному процессу».

Вынося приговор Экклстоуну, который выслушал замечания судьи со скамьи подсудимых, судья Брайан сказал: «Ваше правонарушение настолько серьезно, что ни штраф, ни общественные обязанности не будут уместны», но он принял во внимание состояние здоровья Экклстоуна, возраст и отсутствие у него судимостей.