FIA обсуждает со Строллом его поведение в Катаре

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На прошедшем этапе в Катаре Лэнс Стролл привлёк к себе внимание не столько яркими выступлениями на трассе, сколько действиями за её пределами.

В пятничной квалификации Лэнс, раздосадованный тем, что не смог выйти во вторую часть, вышвырнул руль из машины и грубо толкнул своего тренера и физиотерапевта Генри Хоу.

В FIA не оставили действия гонщика Aston Martin без внимания и выпустили короткое заявление: «Специалист по соблюдению правил FIA связался с Лэнсом Строллом, чтобы обсудить несколько инцидентов во время Гран При Катара, которые могли противоречить правилам, политике и процедурам FIA».

Ранее руководитель команды Майк Крак выступил в защиту Лэнса Стролла, призвав проявлять больше уважения к гонщикам.