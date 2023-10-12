Питер Байер: В 2024-м у AlphaTauri будет новая идентичность

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Исполнительный директор AlphaTauri Питер Байер рассказал, что итальянская команда определилась со своей «идентичностью» на сезон 2024 года и станет ближе к Red Bull Racing.

Питер Байер: «Обсуждение будущего команды проходит продуктивно, но, к сожалению, я пока не могу раскрыть, какое название будет у команды. Наши акционеры уже определились с идентичностью команды – мы станем ближе к семье Red Bull».

Говоря о Франце Тосте, который в конце года уйдёт с поста руководителя AlphaTauri, Питер Байер сказал: «Франц – невероятный наставник. У него настолько богатый опыт, что он может дать совет в любой ситуации и поддержать меня.

Я провожу с ним очень много времени, поэтому на днях даже сказал ему: «Надеюсь, я не очень досаждаю, ведь я провожу с вами столько времени». Франц ответил мне: «Нет, нет. Я хочу, чтобы вы с командой добились успеха, и для этого я должен передать всё, что знаю».

Франц – гений, когда дело касается работы с гонщиками. Он понимает их физическое и моральное состояние и постоянно мне говорит, что гонщики должны быть на пике своей физической формы. Но при этом важно убедиться, что при переходе из Формулы 2 в Формулу 1 им нужна поддержка. Физическая и психологическая подготовка, а также работа на симуляторе очень и очень важны».