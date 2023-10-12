Тото Вольф: Новая машина Льюису больше понравится

Руководитель команды Mercedes Тото Вольфф с оптимизмом ждёт следующего сезона…

Тото Вольф: «Нам нужно вернуться к основам. Новая машина Льюису больше понравится. Я больше не хочу слышать, как он говорит: «Мой кокпит расположен слишком далеко в передней части машины. В некоторых моментах мы разобрались, другим уделим особое внимание. Сейчас главная проблема в том, что гонщики не чувствуют уверенности в машине. Мы должны обеспечить им хорошую основу, чтобы они зарабатывали много очков.

На данный момент только один гонщик на голову выше остальных, а мы, Ferrari, Aston Martin и McLaren примерно на равных. По крайней мере, мы занимаем второе место в Кубке конструкторов, поскольку за все эти годы научились оптимизировать результаты.

К 2026 году, когда изменится регламент, мы снова будем на вершине. Меня не было в этом спорте, если бы я не был уверен, что нам по силам обогнать Red Bull. Отыграв три или четыре десятых, мы вновь сможем участвовать в борьбе.

При продлении контракта с Льюисом произошла небольшая задержка, но никогда не было сомнений в том, что он останется. Некоторое время назад Льюис сказал мне: «Я ужинал с Джоном Элканном, но знай, что я никуда не пойду». А потом, когда написали о его разговоре с руководством Ferrari, он снова сказал: «Тото, я не веду никаких переговоров».

У меня никогда не было никаких сомнений по этому поводу. А ещё мы на два сезона продлили контракт с Джорджем Расселлом, с которым связываем будущее нашей команды, он – следующее поколение после Хэмилтона, выросшее в Mercedes. Мы счастливы».