В Bridgestone подтвердили намерение вернуться в Формулу 1

21

Накануне были объявлены результаты тендера, по итогам которого компания Pirelli осталась эксклюзивным поставщиком шин для Формулы 1 до 2027 года включительно. Другим участником тендера была японская Bridgestone, которая поставляла шины командам чемпионата с 1997 по 2010 годы.

После объявлений результатов тендера в Bridgestone выпустили официальное заявление, в котором подтвердили намерение вернуться в Формулу 1 после истечения контракта с Pirelli.

«В 2023 году Bridgestone отмечает 60-летие присутствия в автоспорте, – говорится в заявлении японского производителя шин. – Компания продолжает поддерживать устойчивые глобальные гоночные серии премиум-класса.

Формула 1 – самая престижная глобальная гоночная платформа, и Bridgestone продолжает рассматривать присутствие в этой серии, как один из вариантов своей гоночной стратегии.

Компания искренне и на постоянной основе общается с FIA и Formula One Group, обсуждая тендер на следующий период поставки шин для Формулы 1, и предлагает передовые инновационные технологии и инициативы в области устойчивого развития».