В Haas представили дизайн комбинезонов для Остина

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Гран При США – один из домашних этапов для команды Haas. Сегодня пресс-служба команды опубликовала фотографии гоночных комбинезонов, в которых в Остине выступят Нико Хюлкенберг и Кевин Магнуссен.

На одну гонку в команде отказались от привычных белых цветов. В новой дизайне использованы тёмно-синие цвета, бело-красные полосы с отсылкой к американскому флагу и звёзды – один из символов штата Техас, столицей которого и является Остин.

На майском Гран При Майами гонщики Haas тоже выступали в комбинезонах особого дизайна.