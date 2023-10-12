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Автоспорт

В Haas представили дизайн комбинезонов для Остина

В Haas представили дизайн комбинезонов для Остина

Гран При США – один из домашних этапов для команды Haas. Сегодня пресс-служба команды опубликовала фотографии гоночных комбинезонов, в которых в Остине выступят Нико Хюлкенберг и Кевин Магнуссен.

На одну гонку в команде отказались от привычных белых цветов. В новой дизайне использованы тёмно-синие цвета, бело-красные полосы с отсылкой к американскому флагу и звёзды – один из символов штата Техас, столицей которого и является Остин.

На майском Гран При Майами гонщики Haas тоже выступали в комбинезонах особого дизайна.

Источник:www.f1news.ru

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