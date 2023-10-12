Вассёр: Главная проблема – соблюдение границ трассы

Две проблемы повлияли на проведение Гран При Катара – ограничение длины отрезка из-за повреждения шин и постоянные штрафы за нарушение границ трассы. Руководитель команды Ferrari Фредерик Вассёр считает, что со штрафами нужно что-то делать.

Фредерик Вассёр: «Ситуация с шинами тоже была неприятна, но для меня главная проблема уик-энда – соблюдение границ трассы.

Когда вы едете в Шпильберг, вы знаете, что у вас будут проблемы с границами трассы, и они были. В итоге мы получили результаты через два часа после гонки. Перед этим уик-эндом мы сказали им то же самое: «Будет весело" – и было весело.

Многие гонщики в конце немного потеряли концентрацию. Некоторые парни на последних 10 кругах выезжали за границы трассы на каждом круге. Их нельзя в этом винить, нужно просто найти решение.

Это не очень хорошо для шоу. На пит-уолл мы видим количество нарушений и понимаем, что происходит. но я думаю о тех, кто сидит перед телевизором. У них нет этой информации, в какой-то момент они видят, что Гасли оштрафовали на пять секунд, потом ещё на пять секунд, потом ещё на пять. Нужно подумать, что можно с этим сделать».