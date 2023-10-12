Вурц: FIA нужно нормировать температуру в кокпите

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Бывший гонщик Формулы 1 Алекс Вурц считает, что FIA нужно регламентировать температуру узлов, с которыми соприкасается гонщик…

Алекс Вурц: «Есть множество факторов, которые нужно учитывать. Прежде всего, уроки других серий, где давно выяснили, что высокая температура является ограничивающим фактором для гонщиков.

К примеру, сиденья с охлаждением работают очень хорошо, их не так уж сложно изготовить и установить. Это то, на что должна обратить внимание каждая команда.

Нужно улучшить изоляцию и воздушное охлаждение электрических узлов, которые часто располагаются рядом с сиденьем, перенаправить горячие гидравлические линии так, чтобы сиденье не перегревалось. Технический регламент содержит набор ограничений для многих частей машины, и поскольку гонщик является частью этого уравнения, пришло время взглянуть на условия, в которых он находится.

Недавно я тестировал машину, надев всю новую защиту, и был шокирован тем, как мне было жарко».