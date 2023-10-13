Ален Прост: Ферстаппен сохранит свою силу и в будущем

По итогам субботнего спринта в Катаре Макс Ферстаппен досрочно стал чемпионом мира 2023 года, завоевав третий титул за пять гонок до завершения сезона, а на следующий день выиграл Гран При, одержав свою 49-ю победу в Формуле 1.

Ален Прост, четырёхкратный чемпион мира, в интервью L’Equipe не только высоко отозвался о голландском гонщика Red Bull Racing, но и предположил, что Ферстаппен продолжит выступать на таком же уровне и в обозримом будущем.

Ален Прост: «Завоевать третий титул – само по себе грандиозное достижение, но ещё больше впечатляет, что Макс выиграл три чемпионата подряд, а это удавалось лишь немногим. По-моему, его сила в том, что он хорошо понимает, как надо работать над собой, никогда не останавливается и всегда стремится добиться большего.

Он всесторонне подготовленный и очень талантливый гонщик, который каждый раз, когда садится за руль, стремится достичь идеала. Если во время первой пятничной тренировки мы слышим, что он жалуется по радио на поведение машины, то это не раздражение нетерпеливого мальчишки, который совершает ошибки и для которого всё периодически заканчивается аварией.

Вовсе нет, и тот Макс остался в прошлом ещё в конце 2021 года, когда завершилось его захватывающее противостояние с Льюисом Хэмилтоном. Я говорю не о неоднозначном финале Гран При Абу-Даби, а о том, как он и команда Red Bull Racing весь сезон боролась с Льюисом Хэмилтоном и Mercedes.

Когда он одолел семикратного чемпиона мира, это придало ему уверенности в своих силах. Тот первый титул сделал его сильнее, после чего Макс стал намного спокойнее, и только его стремление достичь идеала осталось прежним. Для его соперников это плохой признак, поскольку он вряд ли собирается в ближайшем будущем завершать карьеру.

В следующие два года регламент и правила в Формуле 1 меняться не будут, а значит, Макс сохранит прежнюю силу. В 2026-м благодаря этому подлинному единению с командой, общими усилиями они примут новый вызов и как минимум останутся в числе претендентов на победу в чемпионате».

Когда Проста спросили, как может измениться ситуация, если в Милтон-Кинсе по каким-то причинам не смогут построить конкурентоспособную машину, он ответил: «Когда я выступал в Формуле 1, сильнее всего я переживал, когда не мог принимать участие в борьбе за титул. Хуже всего было в 1987-м или 1991 гг., когда машина мне этого не позволяла. Полагаю, то же самое можно сказать о Ферстаппене: он будет сохранять свою мотивацию не потому, что хочет выиграть семь титулов, как Михаэль Шумахер или Льюис Хэмилтон, но потому, что знает: в каждый уик-энд он может сражаться за победы.

Эту способность он, вероятнее всего, сохранит и в ближайшие годы».