FIA: Без доработки в Австрии и Катаре гонок не будет

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Президент FIA Мохаммед Бен Сулайем предупредил руководство трасс в Австрии и Катаре, что они могут быть исключены из календаря, если не будет найдено решение для отслеживания нарушений границ трассы.

По ходу гонки Серхио Перес и Пьер Гасли были трижды оштрафованы на пять секунд.

Мохаммед Бен Сулайем: «У нас была та же проблема в Австрии, что и в Катаре – 1200 нарушений. Я поздравляю стюардов с тем, что они это заметили, но это не является решением.

Решение состоит в том, чтобы улучшить саму трассу. Я знаю, что некоторые сопротивляются этому, но, честно говоря, если они этого не сделают, гонок не будет. Мы больше не можем себе этого позволить».