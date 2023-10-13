Хиракава, О’Вард и Зак Браун провели тесты за рулём MCL35

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Вчера и сегодня команда McLaren проводила частные тесты в Барселоне в рамках своей программы подготовки гонщиков – за рулём MCL35, машины 2021 года, работали Рио Хиракава и Пато О’Вард. Но не только они.

Для 29-летнего японца, двукратного чемпиона мира по гонкам на выносливость, это был первый опыт пилотирования машины Формулы 1 и получить его было важно, поскольку в сентябре стало известно, что в следующем году ему предстоит выполнять обязанности одного из резервных пилотов McLaren.

Никаких подробностей о ходе тестов команда не сообщила, лишь упомянув сам факт участия Рио в тестах. А в пятницу его сменил Пато О’Вард, быстрый мексиканец, выступающий за Arrow McLaren в серии IndyCar, ещё один резервист команды из Уокинга.

Но самое интересное, что сегодня на MCL35 по каталонскому кольцу прокатился и Зак Браун. Впрочем, исполнительный директор McLaren Racing это обещал в одном из интервью примерно месяц назад.

Он достаточно регулярно пилотирует технику Формулы 1 прежних лет из своей коллекцией на гонках исторических машин, но столь «свежий» экземпляр опробовал на ходу впервые, и говорят, вполне достойно справился. Понятно, что никаких спортивных задач он перед собой не ставил, но заряд адреналина получил и об этом опыте ещё наверняка расскажет.