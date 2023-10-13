Жак Вильнёв: У Макса вообще нет слабостей

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Жак Вильнёв принимает участие в фестивале Gazzetta dello Sport, в эти дни проходящем в городе Тренто, и в интервью популярному итальянскому изданию заявил, что из гонщиков современной Формулы 1 его больше всего восхищают Макс Ферстаппен, Карлос Сайнс и Фернандо Алонсо.

«Ferrari в настоящее время находится не лучшем положении, но это тоже часть истории Скудерии – в какие-то периоды она выступает успешно, а затем следуют циклы, когда ей не удаётся побеждать, – сказал чемпион мира 1997 года. – При этом мне нравится, что делает Карлос Сайнс, потому что он постоянно прогрессирует и всегда помогает командам, за которые выступает.

А вообще в наши дни команды слишком уж активно оберегают своих гонщиков, хотя им нужно предоставить больше свободы, в том числе у них должно быть право на ошибки.

Я восхищаюсь Фернандо Алонсо за его неуёмную жажду успеха – именно это и отличает великих гонщиков. И неверно считать, что Red Bull – непобедимая команда – непобедимый там только Макс Ферстаппен. Его сила в том, что он никогда не был ребёнком – он стал зрелым гонщиком ещё когда был совсем юным. Чемпионом его сделал отец, Йос Ферстаппен, который с ним очень сурово обходился. Но суть в том, что у Макса вообще нет слабостей».

Жак, которому сейчас 52 года – сын Жиля Вильнёва, легендарного гонщика Ferrari, которому так и не удалось стать чемпионом мира, и он на своём опыте знает, что это такое – расти в семье звезды автоспорта.

«Я рос с желанием добиться большего, постараться выйти за пределы возможного, – поделился Жак. – У меня была уверенность, что я буду выступать в Формуле 1 и что рано или поздно, но я стану чемпионом мира. Ещё в детстве я понял, что должен выполнить эту миссию.

Но хочу честно заявить, что я выступал в гонках, потому что мне это нравилось, а не потому, что должен был продолжать историю моего отца. И сейчас я мечтаю о том, чтобы вновь сесть за руль: я готов хоть завтра выйти на старт, если бы была такая возможность. Хотя бы для того, чтобы мои дети были довольны, видя как я выступаю в гонках».