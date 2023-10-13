Контракт Andretti с Renault на поставку двигателей истёк

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Перед подачей заявки на выступления в Формуле 1 команда Andretti Cadillac заключила с Renault предварительный контракт на поставку силовых установок. На прошлой неделе в FIA одобрили заявку, но контракт с Renault уже истёк, и американской команде предстоит вести новые переговоры с французскими мотористами.

«У нас действительно были переговоры с Andretti, – рассказал вице-президент Alpine Motorsport Брюно Фамен. – Более того, мы даже заключили с ними предварительный контракт на поставку двигателей.

Однако этот контракт истёк 31 марта этого года. Соглашение зависело от того, смогут они попасть в Формулу 1 или нет, и к названной дате они не прошли в Формулу 1.

Сейчас мы никак не связаны с Andretti. Но как только они получат одобрение [от Формулы 1], мы будем готовы вновь начать с ними переговоры о двигателях».