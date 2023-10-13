Лэнс Стролл получил письменное предупреждение

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На Гран При Катара Лэнс Стролл привлёк к себе внимание не успехами на трассе, а несдержанное поведением за её пределами. Во время квалификации гонщик Aston Martin, раздосадованный тем, что не смог выйти во вторую часть, вышвырнул руль из машины и грубо толкнул своего тренера и физиотерапевта Генри Хоу.

Поступок не остался без внимания руководящего органа, и сегодня FIA выпустила короткое заявление, из которого следует, что Лэнс получил письменное предупреждение и принёс извинения за свой поступок.

«Мы можем подтвердить, что сотрудник FIA по правовым вопросам получил извинения от Лэнса Стролла за его действия во время Гран При Катара Формулы 1, – говорится в заявлении FIA. – Сотрудник FIA по правовым вопросам принял извинения и вынес письменное предупреждение, напомнив Лэнсу о его обязанностях как участника соревнований соблюдать код этики FIA и руководствоваться другими принципами FIA по этике и поведению, установленными спортивными правилами.

FIA придерживается позиции абсолютной нетерпимости к неправомерным действиям и осуждает любые действия, которые могут привести к физическому преследованию».