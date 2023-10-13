Марко: У нас нет альтернативных вариантов Пересу

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В Red Bull Racing не скрывают, что результаты Серхио Переса в последние месяцы оставляют желать лучшего. Консультант команды Хельмут Марко дал понять, что мексиканский гонщик остаётся в команде во многом из-за того, что в Red Bull Racing не видят ему достойной замены.

Хельмут Марко: «Я повторю свои слова, сказанные ранее – у Переса есть контракт, и мы хотим уважать его условия. Команда делает всё возможное, чтобы его результаты вернулись в нужное русло.

У нас просто нет альтернативных вариантов Пересу. В противном случае у него могли бы возникнуть проблемы. В данный момент я вижу только одного гонщика, который может приблизиться по скорости к Максу – Фернандо Алонсо».

Перед Серхио Пересом стоит задача закончить сезон на втором месте в личном зачёте, но Марко отверг идею, что Макс Ферстаппен поможет в этом напарнику: «Нет, Макс не станет ему помогать».