McLaren частично перейдёт на вторичное углеволокно

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В неустанной гонке за экологией команда McLaren во время Гран При США опробует использование вторичного углеродного волокна (rCF) на MCL60, но не в ключевых областях.

Совместно с компанией V Carbon, специализирующейся на производстве композитных материалов, в McLaren выбрали переработанные материалы, изготовленные по новым технологиям. Компоненты машины, изготовленные с использованием rCF, станут первыми в своем роде и будут использованы для брендирования кокпита, где разместится логотип V Carbon.

Принято считать, что если всего 1% углеродного волокна, произведенного в мире в 2022 году, состояло бы из rCF, это позволило бы сэкономить 32 535 тонн углеродных выбросов.