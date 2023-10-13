Мика Хаккинен займётся карьерой гонщика Ф2 Куша Майни

Куш Майни, 23-летний гонщик из Индии, с этого года выступающий в Формуле 2 за Campos и уже один раз поднявшийся на подиум, рассказал, что его дальнейшей карьерой в автоспорте будет заниматься Мика Хаккинен.

Майни неплохо начал дебютный сезон в Ф2 и заработал очки на восьми из первых десяти этапов молодёжного чемпионата, в том числе финишировал 3-м в субботнем спринте в Мельбурне, однако затем его дела шли менее успешно, и перед финалом сезона занимает 11-е место в личном зачёте.

«Я очень рад объявить, что двукратный чемпион мира Мика Хаккинен станет моим наставником и с этого времени займётся моей карьерой, – объявил Майни на своих страницах в социальных сетях. – Я благодарен за эту замечательную возможность учиться у одного из самых знаменитых гонщиков».

Хаккинен окончательно завершил карьеру в 2007-м – это был последний сезон финна в кузовной серии DTM – после чего вместе с деловыми партнёрами стал специализироваться на автоспортивном менеджменте, и, пожалуй, наибольших успехов среди его клиентов добился Валттери Боттас.

Самое заметное достижение Майни в молодёжных сериях – 2-е место в британской Ф3 в 2020 году. В 2022-м он завершил сезон в Формуле 3 на 14-м месте, а дебютный сезон в Ф2 скорее всего тоже завершит за пределами первой десятки.