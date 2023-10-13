Олимпийский парк в «Сириусе» освободят от заборов

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Одно из самых популярных мест «Сириуса» — Медальная площадь с фонтаном — в ближайшее время станет более удобным и доступным для жителей и гостей федеральной территории. Это произойдет в результате изменения конфигурации гоночной трассы. Трек будет функционировать в формате малого кольца, а его незадействованные участки вокруг Олимпийского парка откроют для свободного доступа, убрав все заборы. Работы станут частью большой подготовки федеральной территории ко Всемирному фестивалю молодежи, который пройдет в «Сириусе» в марте 2024 года.

«В сезон Олимпийский парк ежедневно посещает до 40 тысяч туристов. На Медальной площади каждый вечер проходит уникальное шоу поющих фонтанов, на спортивных объектах проводятся всероссийские и международные соревнования, а также различные концерты. Это очень востребованная и привлекательная для посещений территория, которая, однако, сейчас перекрыта по периметру заборами. Поэтому мы решили оптимизировать логистику и восстановить единое пространство Олимпийского парка, как это изначально было задумано проектировщиками в преддверии Игр 2014 года. Жители и гости федеральной территории получат легкий доступ к Медальной площади, Ледовому дворцу “Большой“ и “Сириус Арене“, а это значит, что появится еще больше маршрутов для прогулок, к знаковым объектам Олимпийского парка будет удобнее добраться как пешком, так и на транспорте. При этом мы сохраним функционал для проведения соревнований по автоспорту и даже добавим новый. Конфигурация трассы позволит сделать ее базой для развития беспилотных технологий и проведения соревнований среди беспилотных автомобилей», — рассказал глава администрации федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин.

В результате изменения конфигурации трассы выход из первого поворота и двенадцатый поворот сомкнутся в кольцо: теперь после выезда с классической стартовой решетки гонщикам откроются новые ракурсы на спортивные объекты «Сириуса» и станет доступен вновь образованный второй поворот. Часть полотна, которое останется за пределами обновленной трассы, можно будет задействовать для проведения соревнований по различным видам спорта — как любительским, так и профессиональным, а также для пешеходных и велосипедных прогулок. При этом существующее покрытие всего трека останется нетронутым — на Автодроме сохранят возможность в любой момент оперативно восстановить первоначальную конфигурацию трассы в случае возвращения «Королевских гонок» или их аналогов в «Сириус».

Обновленный формат трека позволит реализовать новую концепцию гоночно-туристических услуг Автодрома. Гостям, которые захотят лично получить порцию адреналина и прочувствовать настоящую скорость за рулем мощных спорткаров, будут предложены специальные гоночные программы. Отдельные участки выделят любителям дрифта и картинга.

Посетители, предпочитающие более спокойный отдых, смогут совершить пешие, роликовые или велосипедные прогулки по трассе, взять экскурсовода, который расскажет об истории Автодрома и покажет его самые интересные места, и посетить автомузей Ника Панули, где представлены легендарные гоночные автомобили, экипировка пилотов и единственная в мире картина, сделанная на карбоновом холсте.