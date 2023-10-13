WEC: Грожан впервые сел за руль гиперкара Lamborghini

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Заводская команда Lamborghini продолжает готовиться к дебюту в высшей категории гонок на выносливость и успешно завершила очередные трёхдневные тесты гиперкара SC63 LMDh.

Lamborghini Squadra Corse вместе с итальянской командой Iron Lynx работала на автодроме в Альмерии, что на юго-востоке Испании, где заводские гонщики Андреа Калдарелли и Роман Грожан проехали почти 2000 км. Кстати, Грожан впервые пилотировал этот спортпрототип.

На трассе с длиной круга 4,2 км пилоты и инженеры Lamborghini проверяли надёжность систем машины, а также отрабатывали взаимодействие всех подразделений команды.

«Эти три дня были очень насыщенными, но я очень рад, что начал работать с командой и впервые пилотировал эту машину на реальной трассе, – прокомментировал Роман. – SC63 с самых первых кругов производит отличное впечатление, и мне хочется поскорее вернуться за руль на следующих тестах, чтобы проехать как можно больше километров.

Всё сложилось вполне успешно, и я рад, что трудился вместе со всей командой, со всеми познакомился и убедился, что проводится огромная подготовительная работа, хотя она и скрыта от посторонних глаз.

Впереди ещё очень долгий путь, но очень многое было сделано и до моего появления, и я предвкушаю продолжение знакомства с этой машиной».

Программа испытаний продолжится на следующей неделе, после чего команда отправится в США, где запланирована омологация SC63 в преддверии дебюта машины в американском чемпионате IMSA. Как только этот важная формальная процедура будет завершена, начнутся тесты гипкеркара на автодромах Северной Америки.

Официальный дебют Lamborghini SC63 запланирован на 2 марта следующего года – в этот день стартует гонка «1812 км Катара», но в последний уик-энд февраля ей ещё будет предшествовать так называемый «Пролог» к чемпионату мира.