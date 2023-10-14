Адвокаты Массы ждут ответ от FIA в середине ноября

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В августе 2023 года Фелипе Масса официально уведомил FIA и Формулу 1 о намерении обратиться в суд с иском по поводу их сговора и бездействия по ходу сезона 2008 года после аварии Нельсона Пике-младшего.

С согласия бывшего гонщика адвокаты предоставили Формуле 1 и FIA срок до середины октября, чтобы ответить на претензии и урегулировать дело во внесудебном порядке. Адвокат Массы Бернардо Виана рассказал, что FIA и FOM запросили продлить срок до 15 ноября, и этот запрос был удовлетворён.

«FIA и FOM завершают внутреннее расследование и попросили в последний раз продлить сроки ответа с 12 октября до 15 ноября, – рассказал Бернандо Виана. – Мы ответили согласием, поскольку если новая администрация действительно добросовестно рассмотрит этот вопрос, то они наверняка придут к такому же выводу, что и мы, и многие люди во всём мире.

Мы хотим знать, какая позиция у нового руководства Формулы 1 по поводу несправедливости в отношении Фелипе Массы».