Цунода рассказал, за что он благодарен Максу Ферстаппену

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О том, что в эти дни в итальянском городе Тренто проходит фестиваль Gazzetta dello Sport, мы рассказывали и цитировали Жака Вильнёва, чемпиона мира 1997 года, одного из специальных гостей этого события. Разумеется, он не единственный представитель мира автоспорта, кто принимает участие в Festival dello Sport – среди приглашённых и Юки Цунода, японский гонщик AlphaTauri. Тем более что живёт он в Фаэнце, в городе, где находится база итальянской команды.

«Как здорово видеть всех, кто пришёл на фестиваль, хотя я выступаю не за Ferrari! Впрочем, сейчас дела у Скудерии идут не лучшим образом», – заявил Юки со сцены, когда публика, среди которой было много молодёжи, устроила ему очень тёплый приём.

Кстати, представил его собравшимся Стефано Доменикали, президент Формулы 1, сказав: «Юки – невероятный парень, ведь благодаря его энергии японская публика ещё сильнее полюбила Формулу 1».

«Очень приятно, что здесь собралось столько молодёжи, если честно, я этого не ожидал, – продолжил Цунода. – В юности моими кумирами были Кими Райкконен, Льюис Хэмилтон и Фернандо Алонсо. До 16 лет я выступал в картинге, но когда отец впервые взял меня в Сузуку смотреть гонку Гран При Японии, мне показалось, что там было ужасно шумно – настолько, что я попросил отца уехать с автодрома, ведь я просто уже не мог это выдержать.

Но потом моё отношение к Формуле 1 изменилось. Невероятно, но факт: в какой-то момент я был среди болельщиков, но через какое-то время уже стал гонщиком Формулы 1. Всё произошло настолько быстро, что я даже не успел это осознать.

Адаптироваться к жизни в Италии было легко, ведь я безумно люблю вашу кухню, прежде всего пасту и пиццу. Также я успел пожить в Англии, но там еда не идёт ни в какое сравнение с итальянской. Кроме того, я люблю бывать в ресторанах, мне нравится наблюдать за тем, как люди отдыхают, да я и сам не прочь пропустить бокал просекко!

А в Англии я вёл совсем другой образ жизни: постоянно сидел дома и играл на PlayStation. В Италии мне нравится больше, ведь здесь я уже не извожу себя компьютерными играми. Кроме того, я понял, что благодаря этому мне удаётся показывать более высокие результаты на трассе».

Потом между ним и ведущим фестиваля произошёл забавный диалог, который стоит привести целиком.

– Кто самый быстрый гонщик в Формуле 1?

– Я!

– Юки, а если серьёзно?

– Ферстаппен.

– А самый умный?

– Алонсо или Сайнс. Пожалуй, Фернандо!

– Самый симпатичный?

– Шарль Леклер и Ландо Норрис.

– В компании с кем ты бы предпочёл провести отпуск?

– С Алексом Элбоном, Ландо и Максом. В жизни Ферстаппен не такой, каким кажется, он классный парень. Именно благодаря ему я открыл для себя такой замечательный напиток, как джин-тоник! Это было на борту его личного самолёта, и я ему за это буду всю жизнь благодарен!»

Разумеется, эти слова Юки публика встретила смехом и настоящей овацией.