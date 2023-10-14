Даниэль Риккардо пообещал, что в Нэшвилле будут танцы

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Накануне в Нэшвилле высадились передовые части Red Bull Racing в виде бригады, которая отвечает за подготовку и проведение показательных выступлений, и они уже проходят в центре столицы штата Теннесси.

Даниэль Риккардо пилотирует RB7, чемпионскую машину 2011 года, вовсю дымит резиной, и более подробный отчёт об этом событии ещё впереди, а пока можно сказать, что Red Bull Showrun – именно так оно называется – собрало впечатляющую толпу зрителей.

Проходят заезды на импровизированной трассе, проложенной в центре города, в той его части, где располагаются разного рода увеселительные заведения – она называется «Нижний Бродвей» и находится между 1-й и 5-й Авеню.

Вполне возможно, что публика в Нэшвилле заинтригована словами австралийского гонщика, пообещавшего буквально следующее: «Я вновь прибыл в Нэшвилл, но на этот раз мой визит совершенно особенный, потому что я буду гонять туда-сюда по Нижнему Бродвею на машине Формулы 1. Приходите, пожалуйста, получайте удовольствие, а потом мы с вами немного потанцуем!»