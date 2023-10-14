Дженсон Баттон выбирает между IMSA и WEC

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Дженсон Баттон пока не определился, в каком чемпионате будет выступать в следующем году, и выбирает между американской серией IMSA и WEC, т.е. чемпионатом мира по гонкам на выносливость.

В этот уик-энд бывший гонщик Формулы 1 пилотирует гиперкар Porsche 963 команды JDC-Miller Motorsports на автодроме Road Atlanta в финале сезона IMSA.

«У меня есть пара вариантов в WEC, но я также могу провести полный сезон в чемпионате IMSA, – рассказал Баттон в интервью Sportscar365. – Соглашаться на это не будет смысла, если я не смогу уделить этому достаточно времени и провести все необходимые тесты, поскольку мне бы хотелось опробовать ещё какие-то подходы.

Я могу просто сесть за руль и показать более-менее конкурентоспособное время, но моя сила прежде всего в том, что я умею настраивать машину. В этот уик-энд у меня нет такой возможности, поскольку на это нет времени. Справедливости ради надо подчеркнуть, что в этом нет необходимости, потому что мой напарник, Майк Роккенфеллер, отлично умеет это делать.

Но я хотел бы поработать на тестах по своей программе, зная, что только так смогу добиться максимальных результатов. В противном случае в подобном проекте не будет смысла».

Чемпион мира 2009 года признал, что один из возможных вариантов, о которых он говорит – это контракт с британской командой Jota, выступающей в WEC: «Да, с ними я уже общался и думаю, что это отличная команда. Полагаю, у них есть все шансы на успех. Но в этот уик-энд в IMSA команда Penske (выступающая на таких же гипкеркарах Porsche 963) быстрее, чем наша JDC, ведь они намного лучше изучили машину.

Они весь год работали на тестах, а у JDC такой возможности не было. Но мы можем наблюдать за тем, как работают в Penske, и использовать их информацию. Думаю, таким командам, как JDC или Jota, необходимо организовать тесты в достаточном объёме, ведь гиперкары – очень сложная техника, а поиск тонких настроек требует времени.

Я также вёл переговоры с одной из заводских команд, но не уверен, что это тот путь, который мне захочется избрать. Мне нравятся команды, которые выступают в гонках, потому что любят гоняться, а не потому, что им нужно продавать автомобили.

Я понимаю, что в заводских командах тоже хотят выступать в гонках и побеждать, но для независимых команд характерна атмосфера, сродни семейной. Если по уровню конкурентоспособности они не уступают заводским, то я бы предпочёл выступать за одну из таких команд».