Фамен: Выносить суждения на тему Andretti – не наше дело

Проект Andretti по созданию новой команды Формулы 1 получил одобрение FIA, но это не значит, что его будет легко реализовать, поскольку он не пользуется поддержкой организаторов чемпионата, а большинство команд вообще настроены против него, о чём мы рассказывали.

Писали мы и о том, что сроки предварительного соглашения Andretti Global с Renault на поставку двигателей уже истекли. Впрочем, французские мотористы готовы вернуться за стол переговоров, если проект организации 11-й команды Формулы 1 всё-таки получит зелёный свет.

«Предварительный контракт с Майклом Андретти был заключён на той основе, что он получит свою лицензию раньше, – прокомментировал Брюно Фамен, вице-президент Alpine Motorsport, в интервью Auto Motor und Sport. – В принципе мы не имеем ничего против 11-й команды, если выяснится, что с её появлением стоимость акций нашего спорта вырастет.

Но выносить суждения на эту тему – не наше дело. Мы лишь следуем правилам вне зависимости от того, идёт ли речь о спортивном регламенте или о Договоре Согласия».

Брюно Фамен возглавил программу французского концерна Renault в Формуле 1 перед Гран При Бельгии, когда своих постов в Alpine лишились несколько менеджеров, в том числе руководитель команды Отмар Сафнауэр и Лоран Росси, который в своё время и подписывал предварительные договорённости с Andretti Global.