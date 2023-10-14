Коллекцию трофеев Грэма Хилла выставят на торги

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На днях RM Sotheby’s провёл торги, на которых предлагалась уникальная коллекция трофеев Найджела Мэнселла, и за неё было выручено порядка 2 млн. фунтов стерлингов. Но теперь этот же аукционный дом выставляет на продажу 59 лотов, так или иначе связанных с наследием другого знаменитого британского чемпиона – Грэма Хилла.

Хилл дважды завоевал титул, в 1962-м и 1968 гг., в 1966-м выиграл Indy 500, а в 1972-м – «24 часа Ле-Мана» и остаётся единственным гонщиком в истории мирового автоспорта, кому удалось завоевать так называемую «Тройную корону».

Одним из наиболее ценных трофеев эксперты считают кубок за победу в чемпионате 1962 года, который впервые выставляется на публичные торги – его эстимейт достигает 35 тысяч фунтов. Также ожидается, что кубок победителя Гран При Монако 1969 года будет продан не менее чем за 50 тысяч фунтов. Всего же за свою карьеру Хилл пять раз выигрывал гонки на легендарной городской трассе, за что заслужил прозвище «Мистер Монако».

Среди других интересных лотов – гоночные шлемы двукратного чемпиона мира, его комбинезоны, а также стеклянный кубок за победу в Ле-Мане: 11 июня 1972 года Грэм Хилл выиграл марафон на кольце Сартэ, выступая вместе с Анри Пескароло за рулём французского спортпрототипа Matra-Simca MS670 с 3-литровым двигателем V12, также созданном инженерами Matra.

Торги пройдут в рамках лондонского аукциона и стартуют 4 ноября.