Мэнселл продал уникальную модель за 6250 евро

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Мы рассказывали об аукционе, проведённом компанией RM Sotheby’s, на котором всем желающим предлагалось приобрести разного рода спортивные трофеи и прочие предметы из личной коллекции Найджела Мэнселла, в том числе шлемы, кепки, рулевые колёса и даже бутылки из под призового шампанского.

Всего на торгах удалось выручить порядка 2 млн. фунтов стерлингов, но один из лотов привлёк особое внимание. Речь об уникальном сувенире, связанном с событиями Гран При Великобритании 1991 года, где Мэнселл за рулём Williams FW14 одержал 18-ю победу в своей карьере. Но четвёртым в той гонке был классифицирован Айртон Сенна, который до последнего круга ехал вторым, однако перед самым финишем в баке его McLaren MP4/6 закончилось топливо.

Мэнселл, получив отмашку клетчатым флагом, не торопясь ехал в боксы, приветствуя британских болельщиков, переполнявших трибуны Сильверстоуна, и к немалому своему удивлению увидел стоящего на обочине Сенну. Найджел притормозил, бразилец устроился на его Williams, и Мэнселл подвёз соперника до пит-лейн.

В 1994 году, уже после трагической гибели Сенны, британский скульптор Стивен Джонс сделал Мэнселлу особый подарок: он создал уникальную композицию, запечатлевшую этот яркий эпизод, навсегда оставшийся в истории Формулы 1. Размеры основания, на котором закреплена модель – 760 х 410 мм, высота композиции 240 мм, и она с впечатляющим реализмом воспроизводит и машину Williams, на которой в том сезоне выступал Мэнселл, и обоих гонщиков.

Организаторы аукциона ожидали, что лот будет продан за 2300 евро максимум, однако некий покупатель, пожелавший остаться анонимным, заплатил за него 6250 евро. В принципе, его можно понять: работа действительно уникальная, принадлежала чемпиону мира 1992 года лично, и однозначно, что со временем её ценность будет только возрастать.