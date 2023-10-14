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Автоспорт

Мэнселл продал уникальную модель за 6250 евро

Мэнселл продал уникальную модель за 6250 евро

Мы рассказывали об аукционе, проведённом компанией RM Sotheby’s, на котором всем желающим предлагалось приобрести разного рода спортивные трофеи и прочие предметы из личной коллекции Найджела Мэнселла, в том числе шлемы, кепки, рулевые колёса и даже бутылки из под призового шампанского.

Всего на торгах удалось выручить порядка 2 млн. фунтов стерлингов, но один из лотов привлёк особое внимание. Речь об уникальном сувенире, связанном с событиями Гран При Великобритании 1991 года, где Мэнселл за рулём Williams FW14 одержал 18-ю победу в своей карьере. Но четвёртым в той гонке был классифицирован Айртон Сенна, который до последнего круга ехал вторым, однако перед самым финишем в баке его McLaren MP4/6 закончилось топливо.

Мэнселл, получив отмашку клетчатым флагом, не торопясь ехал в боксы, приветствуя британских болельщиков, переполнявших трибуны Сильверстоуна, и к немалому своему удивлению увидел стоящего на обочине Сенну. Найджел притормозил, бразилец устроился на его Williams, и Мэнселл подвёз соперника до пит-лейн.

Мэнселл продал уникальную модель за 6250 евро

В 1994 году, уже после трагической гибели Сенны, британский скульптор Стивен Джонс сделал Мэнселлу особый подарок: он создал уникальную композицию, запечатлевшую этот яркий эпизод, навсегда оставшийся в истории Формулы 1. Размеры основания, на котором закреплена модель – 760 х 410 мм, высота композиции 240 мм, и она с впечатляющим реализмом воспроизводит и машину Williams, на которой в том сезоне выступал Мэнселл, и обоих гонщиков.

Организаторы аукциона ожидали, что лот будет продан за 2300 евро максимум, однако некий покупатель, пожелавший остаться анонимным, заплатил за него 6250 евро. В принципе, его можно понять: работа действительно уникальная, принадлежала чемпиону мира 1992 года лично, и однозначно, что со временем её ценность будет только возрастать.

Источник:www.f1news.ru

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