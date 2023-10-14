Норрис: Не болей я за Росси, я мог и не заняться гонками

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Валентино Росси, выдающегося итальянского мотогонщика, девятикратного чемпиона мира, можно считать примером спортивного долголетия, ведь он выступал в MotoGP более двух десятилетий, но и до этого провёл несколько сезонов в других классах.

В целом его карьера в кольцевых мотогонках продолжалась более четверти века, а сейчас Росси выступает уже на четырёх колёсах в серии GT World Challenge Europe за бельгийскую команду WRT, причём всё под тем же номером 46.

Среди гонщиков современной Формулы 1 немало поклонников его таланта, и один из них – Ландо Норрис. Британский пилот McLaren рассказал об этом официальному сайту чемпионата…

Сначала я обратил внимание на Валентино из-за его выбора цветовой гаммы. Мне, наверное, было тогда лет пять, а когда ты в таком возрасте, если тебе что-то нравится, то лишь потому, что это классно выглядит.

У него был бело-голубой мотоцикл Yamaha, гоночный комбинезон и шлем ярко-жёлтого цвета, и вообще он отлично смотрелся. Мне нравились его интервью, как он говорил с итальянским акцентом, нравилось, как он праздновал успехи – в общем, нравилось всё, что он делал.

Так было, когда мне было 5 лет, и в то время у меня уже был квадроцикл, а потом появился и кроссовый мотоцикл. Что такое картинг, я узнал только в семилетнем возрасте. Конечно, я тогда любил смотреть мотогонки по ТВ.

У Валентино было множество впечатляющих дуэлей, и среди лучших, которые мне запомнились, была его схватка с Кейси Стоунером на трассе в Лагуна-Сека, когда Росси опередил австралийца по обочине в повороте «Штопор».

Другая дуэль происходила в Барселоне с Хорхе Лоренцо, и его Валентино обогнал в последнем повороте – это вообще один из самых ярких моментов!

Когда я сам начал выступать в соревнованиях, оформление моего шлема было связано с Валентино. Я поручил дизайнеру, который этим занимался, создать нечто под девизом «Я болею за Росси!», и он разработал вариант в чёрно-оранжевой гамме, но с годами она несколько изменилась.

Когда я рос, мне не доводилось бывать на гонках MotoGP, но когда я уже стал гонщиком Формулы 1, в 2021 году мне посчастливилось посетить этап в Сильверстоуне. И это было круто, ведь я до сих пор помню, как в детстве следил за выступлениями Валентино по ТВ. Это можно сравнить с тем, как я смотрел гонки Формулы 1 с участием Льюиса Хэмилтона или Фернандо Алонсо, а теперь мы вместе выступаем в чемпионате, и я с ними соперничаю.

Когда я познакомился с Валентино, это было просто замечательно. Я тогда отправился в Сильверстоун прежде всего ради встречи с ним, ведь для меня это высокая честь. Он был моим кумиром, именно из-за него я сам начал выступать в гонках – кто знает, если бы я не болел за Росси и не начал гонять на мотоциклах, может, я вообще бы не занялся автоспортом, или этот интерес появился бы у меня позже.

Мы продолжаем контактировать и после той встречи. Мой друг Тьери Вермюлен сейчас выступает в том же чемпионате GT World Challenge Europe, что и Валентино. Когда я поднялся на подиум в Сингапуре, Валентино прислал мне поздравительное сообщение, и мы периодически общаемся.

Хотелось бы вместе с ним что-то сделать – разумеется, когда у него и у меня будет свободное время. Найти такую возможность довольно трудно, но это в планах на будущее.

Также мне удалось чему-то научиться у Валентино – например, получать удовольствие от работы. Ему всегда нравилось дело, которым он занимается, и чем больше ему что-то нравится, тем больше удовольствия он получает.

Легко сказать: «просто наслаждайся работой». Но есть определённые вещи, которые можно делать, чтобы спорт приносил больше радости, и Валентино Росси на протяжении всей своей карьеры однозначно умел радоваться.

Кстати, сегодня в Зандфорте проходила первая гонка финального этапа сезона GT World Challenge Europe, и экипаж BMW M4 GT3 под номером 46 в составе Валентино Росси и Максима Мартена финишировал третьим.