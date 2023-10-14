Петер Заубер отмечает 80-летний юбилей

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Пятница 13-е считается несчастливым днём, но вряд ли это относится к Петеру Зауберу, который сегодня отмечает 80-летие. Заубера вполне можно назвать личностью легендарной, ведь если бы не он, вряд ли в Формуле 1 появилась бы швейцарская команда.

А всё началось более полувека назад с его страстного увлечения автоспортом: в подвале родительского дома он построил свой самый первый гоночный автомобиль, назвав его С1, и выступал на нём в соревнованиях по скоростному подъёму на холм. Стоит упомянуть ещё и тот факт, что буква C в индексе модели – это первая буква имени Christiane, его супруги.

Команда Sauber, основанная Петером Заубером в Хинвиле, с тех пор не раз меняла название, но в индексах всех машин, который ею создаются, неизменно присутствует эта буква, и сейчас Валттери Боттас и Гуаньюй Чжоу выступают в чемпионате мира на C43.

Даже если сам юбиляр достаточно давно отошёл от дел и редко общается с прессой, в Швейцарии прекрасно помнят о его заслугах, и сегодня во многих газетах появились тексты, ему посвящённые. Тем более, герр Заубер по-прежнему активно следит за всем, что происходит в мире Формулы 1.

«Горжусь, что компания, которую я основал в Хинвиле в 1970 году, по-прежнему существует и продолжает расти», – сказал Заубер в интервью швейцарской радиостанции SRF.

Формально он не имеет отношения к команде, которая сейчас называется Alfa Romeo, ведь ещё в 2016-м он расстался со своей долей акций, но по-прежнему бывает на базе в Хинвиле, а иногда его можно видеть на гонках.

«Эмоционально я до сих пор тесно связан с Формулой 1, каждый год бываю на двух-трёх Гран При, а все остальные смотрю по ТВ», – подчеркнул Заубер.

Сам он перестал выступать в гонках ещё в начале 70-х, доверив это другим, но полностью переключился на создание гоночной техники и по-настоящему в этом преуспел. В 1989-м спортпрототипы C9 его команды заняли два первых места в «24 часах Ле-Мана», и Team Sauber Mercedes дважды, в 1989-м и 1990-м, выигрывала чемпионат мира по гонкам на выносливость – тогда он назывался World Sportscar Championship.

А в 1993-м в Формуле 1 дебютировала команда Sauber, и уже через пару лет Хайнц-Харальд Френтцен открыл счёт её подиумам, финишировав третьим в Монце за рулём C14. В 2001 году швейцарская команда заняла 4-е место в Кубке конструкторов, и Петер Заубер считает это одним из её главных успехов – разумеется, наряду с победой в Ле-Мане.

Конечно, к заслугам Заубера следует отнести и умение открывать гоночные таланты, ведь именно в его команде в Формуле 1 в своё время дебютировали такие знаменитые гонщики, впоследствии ставшие чемпионами мира, как Кими Райкконен и Себастьян Феттель, а Серхио Перес и Шарль Леклер выступают в Формуле 1 по сей день и по-прежнему поднимаются на подиумы.

Основанная им команда за свою историю переживала разные периоды и далеко не всегда была успешной, но дело, пожалуй, не в этом. Детище сегодняшнего юбиляра по-прежнему остаётся в Формуле 1, и в 2026 году в чемпионате должна дебютировать заводская команда Audi, созданная на её базе. Впрочем, очки завоёванные обоими гонщиками Alfa Romeo в минувшее воскресенье, тоже можно считать неплохим подарком Петеру Зауберу.