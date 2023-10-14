Спа осталась в Формуле 1 благодаря поддержке властей

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На днях мы писали со ссылкой на бельгийскую прессу о продлении контракта на проведение Гран При Бельгии. Сегодня это подтверждено официально – гонка в Спа останется в календаре Формулы 1 до 2025 года включительно. Президент Формулы 1 Стефано Доменикали отдельно подчеркнул, что продление контракта стало возможным благодаря поддержке этапа правительством Валлонии.

Стефано Доменикали: «Трасса в Спа – синоним Формулы 1, поскольку она присутствовала в самом первом сезоне, и её очень любят болельщики и гонщики. Я рад подтвердить, что мы продлили контракт до 2025 года.

За последние годы промоутер этапа многое сделал для улучшения инфраструктуры и опыта, который получают болельщики на автодроме. Все заинтересованные стороны продолжают работать над достижением общей цели – обеспечении безопасных и захватывающих гонок.

Я хочу поблагодарить промоутера и правительство Валлонии за их постоянную поддержку».

Вилли Борсус, вице-президент и министр экономики Валлонии: «Мы гордимся и рады сообщить, что Формула 1 останется в Валлонии до 2025 года. Наш регион вновь окажется на международной арене благодаря популярным событиям и легендарной спортивной инфраструктуре.

Помимо престижа я хочу подчеркнуть значительный экономический эффект для Валлонии и Бельгии от проведения этапа Формулы 1. Согласно исследованию, проведённому в 2021 году, регион получил дополнительные 41,8 миллиона евро после вычета государственного финансирования, которое последовательно снижается. Прогнозы обещают ещё более позитивные результаты в этом году.

Таким образом, этап Формулы 1 – это не только яркое гоночное событие, но и ещё двигатель экономического роста нашего региона».