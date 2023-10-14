Вольфф: Льюис рассказал мне о встрече с главой Ferrari

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В конце августа команда Mercedes объявила о продлении контракта с Льюисом Хэмилтоном на два года, но до этого момента в прессе появлялись различные слухи относительно будущего семикратного чемпиона мира, в том числе и о его возможном переходе в Ferrari.

Руководитель команды Mercedes Тото Вольфф рассказал, что Хэмилтон действительно встречался с президентом Ferrari Джоном Элканном, но не вёл переговоры о переходе в Скудерию.

Тото Вольфф: «Мы немного задержали объявление о контракте, но нам сразу было очевидно, что Льюис останется в команде. Мы с ним всегда очень откровенны друг с другом, и какое-то время назад он сказал мне: «Я виделся с Джоном Элканном на ужине, но ты должен знать, что я не собираюсь никуда уходить».

Когда в прессе начали писать о возможном переходе, Льюис сказал мне: «Тото, я не веду переговоры. Я не понимаю, откуда появляются эти истории». Льюис поставил подпись под контрактом через шесть месяцев [после начала переговоров], и на это были маркетинговые и юридические причины. Лично у меня не было ни малейших сомнений.

Кроме того, у нас подписан двухлетний контракт с Джорджем Расселлом. Он вырос в Mercedes, и он будущее нашей команды, следующее поколение после Хэмилтона. Мы довольны».