WEC: Hyundai может объявить о водородном проекте зимой

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В Hyundai давно присматриваются к различным гоночным сериям, в том числе к чемпионату мира по гонкам на выносливость (WEC), и мы об этом рассказывали.

Заводская команда корейской корпорации достаточно успешно выступает в ралли, и за два этапа до завершения сезона её гонщик Тьери Невиль занимает третье место в личном зачёте WRC. Но растущая популярность WEC заставляет Hyundai задумываться либо о расширении своей программы в автоспорте, либо о том, чтобы переориентировать её на эту серию. В том числе для того, чтобы покорить Ле-Ман, причём в новой категории, ведь в 2025 году организаторы легендарного марафона собираются ввести отдельный класс для машин с электрическими и водородными двигателями.

Ещё в минувшем июне в дни «24 часов Ле-Мана» Сирил Абитебул, директор Hyundai Motorsport, подтвердил, что в руководстве компании оценивают перспективы, которые сулит дебют в том или ином виде автоспорта.

«Мы смогли передать наши предложения совету директоров Hyundai, но решение пока не принято», – заявил тогда Абитебул. Насколько можно понять, среди этих предложений и продолжение программы в мировом ралли, и переход в ралли-рейды, и в гонки на выносливость. Куда меньше вероятность организации заводской команды в Формуле 1.

Как пишет французская пресса, не исключено, что в предстоящее зимнее межсезонье руководство концерна примет решение именно в пользу WEC. Организаторы гонки в Ле-Мане, автоклуб ACO, уже вовсю занимаются разработкой спортпрототипа с силовой установкой, работающей на водороде, а это однозначно сигнал и для других потенциальных производителей.

В рамках проекта Mission H24 в ACO планируют представить машину с таким двигателем в марте 2024-го, а во второй половине года начать её интенсивные тесты. Водородные технологии быстро развиваются, однако это, с другой стороны, создаёт дополнительные трудности, поскольку введение новой категории в гонках на выносливость требует чётко прописанного технического регламента.

Hyundai – один из тех крупных игроков на мировом автомобильном рынке, которые проявляют интерес к водородным силовым установкам, и в ACO уже объявили, что в перспективе хотели бы видеть в этой категории четыре заводские команды. У Toyota и BMW уже есть свои программы в этой области, но в корейской компании даже могут их опередить.

Впрочем, для этого нужно достаточно быстро определиться с планами. Если в Hyundai хотят успеть выйти на старт в Ле-Мане хотя бы в 2026 году, решение важно принять вовремя, поскольку на создание более-менее конкурентоспособного спортпрототипа даже с традиционной силовой установкой уходит несколько лет. Например, Peugeot на это понадобилось почти три года.

Кстати, в Toyota уже представили гоночный концепт-кар GR H2 с водородной силовой установкой в дни июньского марафона в Ле-Мане, планируя создать реальную машину именно к 2026 году.