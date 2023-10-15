Баттону понравилась дебютная гонка на гиперкаре Porsche

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Вчера Дженсон Баттон дебютировал в американской серии IMSA и вместе с напарниками по экипажу гиперкара Porsche 963 команды JDC Motorsports проехал 10-часовую гонку на трассе Road Atlanta.

Трио в составе Баттона, Майка Роккенфеллера и Тиймена ван дер Хельма заняло 5-е место в категории Grand Touring Prototype (GTP) – так в серии IMSA называют класс, в котором соперничают спортпрототипы с гибридными силовыми установками, т.е. гиперкары LMDh и LMH.

Результат неплохой, учитывая, что времени на подготовку и тесты у Баттона практически не было.

Финал сезона в IMSA также именуется Petit Le Mans, т.е. «маленький Ле-Ман», и его итоги Дженсон вкратце просуммировал так: «5-е место в Petit LeMans. Мне по-настоящему понравился этот опыт, хотя это была самая хаотичная гонка, в которой мне когда-либо доводилось участвовать, ведь на трассе одновременно находились машины четырёх разных классов!

Заразился ли я желанием продолжить гоняться на гиперкарах? Конечно!!! Огромное спасибо JDC Motorsports, Майку и Тиймену за то, что пригласили в свою команду!»

Судя по эмоциональной окраске комментария чемпиона мира 2009 года, он готов ещё не раз повторить этот опыт, и ему будет проще определиться с планами на ближайшее будущее, о которых мы рассказывали пару дней назад.

А выиграл гонку экипаж американской команды Meyer Shank Racing в составе Тома Бломквиста, Колина Брауна и Хелио Кастроневеша, выступавший на спортпрототипе Acura ARX-06.