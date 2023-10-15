Боттас неплохо выступил в велогонке в Канзасе

Валттери Боттас не первый год принимает участие в традиционной велогонке серии BWR, что проходит в середине октября по грунтовым дорожкам американского штата Канзас.

Она совпадает с его графиком подготовки к Гран При США, что Валттери наилучшим образом устраивает, поэтому вчера он вновь оседал велосипед и вышел на старт 132-километровой гонки. Её трасса почти на 90% проходила по пересечённой местность в районе городка Лоуренс и временами поднималась на небольшие возвышенности до 1200 м над уровнем моря.

В прошлом году Боттас выиграл эту гонку в своей возрастной категории, но не подкачал и на этот раз.

«Это были 132 километра, трудных из-за ветров и дорожного покрытия, но трасса весёлая, и вместе с Тиффани Кромвелл мы отлично провели день и проехали эту гонку. Я занял 2-е место в абсолютном зачёте и был 1-м в своей возрастной группе, а Тиффани победила в женском разряде!

Благодарим всех в Лоуренсе за поддержку, и спасибо Тиффани за то, что всё время тащила меня за собой», – прокомментировал финский гонщик Alfa Romeo в социальных сетях.

Тиффани Кромвелл – подруга Валттери, профессиональная австралийская велосипедистка, и стало уже традицией, что в велосоревнованиях ей удаётся занимать более высокие места, чем ему. Надо полагать, её отличает особая выносливость и подготовка, поэтому Боттас, который и сам в отличной физической форме, всегда подчёркивает, что на трассе велокросса темп задаёт именно она.