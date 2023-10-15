Даниэль Риккардо прибыл в Нэшвилл не с пустыми руками

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Даниэль Риккардо сегодня проведёт демонстрационные заезды на импровизированной трассе в американском городе Нэшвилл, и это будет его первое возвращение за руль реальной машины Формулы 1 после травмы, полученной ещё в конце августа в Зандфорте.

«Я позанимался на симуляторе, всё прошло нормально, рука работает неплохо, и я готов сесть за руль, – сообщил австралиец перед тем, как отправиться в столицу штата Теннесси, которая также считается столицей американской кантри-музыки. – Все знают, что я люблю Остин, и выступление там ни за что не пропущу. Но перед этим совершу короткую остановку в Нэшвилле.

В этот уик-энд мы там устроим показательные выступления. Увидимся на Бродвее, если вы окажетесь там в субботу, а если нет, то увидимся в Остине!»

То, что австралийский гонщик очень любит музыку, известно давно, хотя в своё время в интервью F1News.ru он честно признавался: «Я не стану выпускать альбом, потому что при всей любви к музыке таланта к ней у меня нет».

Тогда для чего же Даниэль накануне поездки в Нэшвилл поделился через социальные сети целой серией фотографий, сделанных в студии звукозаписи, и мы видим его с музыкальными инструментами в руках, возле микрофона и у пульта звукорежиссёра?

Судя по всему, речь только о рекламном ходе: специально к поездке в Нэшвилл Риккардо приурочил премьеру очередной коллекции одежды своего бренда, названной Enchante Records. Поскольку в Нэшвилле обожают музыку в стиле «кантри», то австралиец рассчитывает, что футболки, толстовки и кепки, украшенные весёлыми картинками на музыкальные темы будут пользоваться спросом у местной публики.

Впрочем, кто знает, может, Даниэль всё-таки порадует своих болельщиков и какой-нибудь песенкой – современные технологии это легко позволяют, было бы желание.