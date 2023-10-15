Даннер посоветовал гонщикам тренироваться в сауне

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Условия, в которых проходил Гран При Катара, были экстремальными, и об этом говорили многие, однако мнения разделились в связи с выводами, которые нужно сделать после этой гонки. В частности, мы приводили слова Герхарда Бергера, который считает, что проблема не столько в местном климате, ведь в Катаре он по определению жаркий, сколько в физической подготовке гонщиков.

Кристиан Даннер, другой экс-пилот Формулы 1, с ним согласен: «Прошу прощения, но, по-моему, ни для кого не стало большим сюрпризом, что температуры в Катаре столь высоки. В зимнее межсезонье гонщикам стоит не только заниматься в залах, добиваясь рельефной мускулатуры пресса, но и, например, можно крутить педали велотренажёра в сауне, а также бегать лыжные кроссы».

Например, в Red Bull Racing и AlphaTauri уделяют физической форме гонщиков особое внимание, поэтому Хельмут Марко после этапа в Катаре сказал: «Нашим гонщикам тоже пришлось попотеть, но в остальном у них проблем не было. Тем не менее, в Катаре мы наблюдали исключительную ситуацию.

Мало того, что было очень жарко, и влажность была запредельной высокой, но проблемы усугубились из-за трёх обязательных пит-стопов и большого числа очень скоростных поворотов, и вполне естественно, что в них гонщики испытывали очень серьёзные нагрузки».

Учитывая все обстоятельства, связанные с Гран При Катара и его последствиями для здоровья гонщиков, в FIA пообещали провести детальный анализ событий минувшего уик-энда и выработать рекомендации на будущее, чтобы избежать излишних рисков.