Монтедземоло: Мне не нравится нынешнее положение Ferrari

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Лука ди Монтедземоло, бывший президент компании Ferrari, стал ещё одним специальным гостем фестиваля Gazetta dello Sport, и, выступая перед болельщиками в городе Тренто, рассказал о своём трепетном отношении к легендарной итальянской марке и её основателю.

«Энцо Феррари предложил мне работу, когда мне было 25 лет. Я обязан ему почти всем, – поделился ди Монтедземоло. – Он объяснил мне, что голову всегда надо держать высоко, что никогда нельзя сдаваться, но при этом надо в большей степени быть собранным в дни побед, чем в дни поражений.

Когда вы терпите неудачу, найти в себе силы на это отреагировать проще, а когда вы побеждаете, всегда есть риск сказать себе, что мы лучшие, и на этом успокоиться.

А от Джанни Аньелли (бывшего главы концерна FIAT) я перенял любопытство и желание посмотреть мир, стремление не только понять, какой он сейчас, но и представить, каким он будет через 5 или 10 лет».

Говоря о великих гонщиках, с которыми ему довелось работать в Ferrari, ди Монтедземоло подчеркнул, что Ники Лауда был его ближайшим другом, а про Михаэля Шумахера сказал так: «Это исключительный человек. Как гонщик он отличался и самым внимательным отношением к подготовке машины, и умением во всём следовать интересам команды, и способностью каждый круг гонки проезжать так, словно он борется за поул в квалификации».

О Максе Ферстаппене, теперь уже трёхкратном чемпионе мира, 76-летний итальянец отозвался очень похвально, отметив, что следил за его успехами, ещё когда тот выступал в картинге.

А вот свою любимую команду раскритиковал: «Мне не нравится нынешнее положение Ferrari, мне не нравится перспектива праздновать её третье место в Кубке конструкторов. Лично для меня это было бы равносильно поражению. Что касается гонщиков, то это наименьшая из всех проблем Скудерии, её главные проблемы связаны с машиной».