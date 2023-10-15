Пике освобождён от уплаты штрафа, но готовится протест

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История судебного преследования Нельсона Пике, трёхкратного чемпиона мира, за оскорбительные высказывания в адрес Льюиса Хэмилтона получила очередное продолжение. И похоже, что не закончилась.

Дело тянулось долго, поскольку высказывания Пике датированы ещё ноябрём 2021 года, а бразильская судебная система начала расследование только летом 2022-го, после чего минувшей весной бывшему гонщику были предъявлены обвинения. Суть их в том, что в его публичных высказываниях содержались элементы расизма и гомофобии, и по решению суда он должен был выплатить огромный штраф в 5 млн. бразильских реалов (это более $953 тысяч).

Разумеется, адвокаты Пике-старшего подали апелляцию, однако суд высшей инстанции её отклонил, оставив решение в силе. Но полгода спустя стало известно, что штраф всё-таки отменён.

Изначально позиция его защиты строилась на том, что в его речах не было оскорбительного расистского контекста, поскольку конкретные слова, которые он произносил в интервью, относятся к разговорному лексикону и в Бразилии употребляются достаточно широко.

Как сообщает местное онлайн-издание Metropoles, теперь штраф аннулирован Федеральным окружным судом.

На очередном этапе рассмотрения протеста, поданного адвокатами Пике, служители бразильской Фемиды квалифицировали высказывания 71-летнего Нельсона как «издевательские», но не «ксенофобские». Т.е. Федеральный окружной суд принял объяснение защиты, что риторика обвиняемого носила лишь разговорный характер, хотя и «изобиловала некоторыми невольными расистскими мотивами».

Фактически судья постановил, что высказывания не содержали тяжёлых оскорблений и не были общественно-опасными.

Обвинения против Пике было выдвинуты после обращения нескольких общественных организаций Бразилии, и юрист одной из них присутствовал на этом судебном заседании, после чего заявил, что вердикт его не удивил, однако он лишь подтверждает, что юридическая практика страны находится на уровне 19 века. Также он пообещал немедленно опротестовать решение Федерального суда, для чего будет направлена апелляция в Верховный суд Бразилии.