Риккардо: В Нэшвилле мне нравится весёлая атмосфера

Даниэль Риккардо, отправляясь в Нэшвилл за неделю до Гран При США, знал, что его ждёт более чем тёплый приём, ведь его популярность за океаном очень высока. Конечно, поклонники автоспорта знали о нём и до премьеры документального сериала Drive to Survive, снятого и показанного Netflix, но потом обаятельного австралийца полюбила и самая широкая заокеанская общественность.

Даниэль – частый гость на разного рода американских телешоу, а в этот уик-энд провёл показательные выступления в столице штата Теннесси, но не ограничился только пилотированием RB7, чемпионской машины Red Bull Racing 2011 года.

С ним было несколько встреч, специально организованных для болельщиков, и, например, во время одной из них вместе с сотрудниками выездной бригады Red Bull он всех повеселил тем, что к восторгу собравшихся исполнил свой знаменитый трюк – пил из ботинка, хотя на этот раз вроде бы не шампанское.

Дело происходило в классическом американском баре, где Даниэль распевал песни под караоке, а также демонстрировал свою новую ковбойскую шляпу и именные ковбойские сапоги, на которых написано Honey Badger. Т.е. «медоед» – за Риккардо давно закрепилось такое прозвище, причём он сам для себя его выбрал.

«В Нэшвилле мы погоняли по местному Бродвею, развесёлая атмосфера которого мне всегда нравилась, но сегодня – особенно, ведь здесь нас так здорово принимали, – поделился Даниэль. – Из кокпита машины улица выглядит просто классно, я вижу, как мимо мелькают все эти здания, и всё это очень живописно.

Я впервые побывал в Нэшвилле 4 года назад, тогда весь центр был заполнен туристами, но я никогда не думал, что мне доведётся здесь покататься на машине Формулы 1. Но я также люблю местные бары, где всё время звучит музыка, исполняемая живьём, и мы даже сами в этом поучаствовали, что было очень весело.

Вообще в Нэшвиле всего этого в избытке, причём не только по выходным, но вообще семь дней в неделю, и мне это по душе!»