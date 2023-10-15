Роберт Уиккенс стал чемпионом IMSA в классе TCR

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В этот уик-энд произошло событие, возможно, не столь заметное в спортивном плане, но очень важное во многих других смыслах: Роберт Уиккенс стал чемпионом американской серии IMSA Michelin Piliot Challenge в классе TCR.

Это произошло через пять с лишним лет после того, как он попал в тяжелейшую аварию на овальной трассе в Поконо, когда выступал в IndyCar за команду Schmidt Peterson Motorsports (ныне Arrow McLaren), получил травму позвоночника и был надолго прикован к больничной койке.

Но проявив колоссальную волю, постепенно выкарабкался, и хотя подвижность нижних конечностей так и не восстановилась, Роберт в прошлом году вернулся за руль гоночной машины, оборудованной специальным ручным управлением. Уже летом 2022-го он одержал победу, первую после возвращения в строй, о чем мы тогда с удовольствием рассказали.

34-летний канадец выступает на Hyundai Elantra N TCR команды Брайана Херты вместе с напарником, Гарри Готтсаккером, и вчера финишировал 4-м в финале сезона на трассе Road Atlanta – этого результата было достаточно, чтобы выиграть чемпионат в своём классе. При этом ни одной победы у экипажа №33 за весь сезон не было, но на 11-ти этапах Роберт и Гарри поднялись на подиум 8 раз.

«Дело сделано. Мы стали чемпионами в 2023 году! – прокомментировал Роберт в социальных сетях. – Сложно выразить словами, как много это для меня значит, поэтому я, пожалуй, более подробно расскажу обо всём через день, когда мы всё отпразднуем. От всего сердца хочу поблагодарить Брайна Херту, а также моего напарника, всю нашу команду и всех в Hyundai за то, что это достижение стало возможным!»