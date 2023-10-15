В Aston Martin пытаются решить проблему перегрева кокпита

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По словам Майка Крака, руководителя команды Aston Martin, уже скоро они могут задуматься о том, чтобы встроить в машину кондиционер для решения проблемы перегрева кокпита.

О том, что в Катаре гонщикам Формулы 1 пришлось работать в условиях экстремальной жары и влажности, было сказано и написано немало. Но одними из тех, кому пришлось особенно несладко, были Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл. В частности, испанец жаловался, что ему было очень некомфортно пилотировать свою AMR23 из-за того, что сиденье и правая сторона кокпита сильно перегревались.

«Думаю, нам обоим, Лэнсу и мне, пришлось тяжеловато из-за высокой температуры в районе сиденья, с правой стороны, – прокомментировал Алонсо после финиша Гран При, в котором занял 6-е место, а его напарник – 11-е. – На первых 15 кругах так припекало, что я даже попросил команду по радио, могут ли они на пит-стопе окатить меня водой или ещё что-нибудь придумать. Но оказалось, что это не разрешено.

Для нас привычно терпеть некоторые сложности, но сегодня они были экстремальными».

Майк Крак признаёт проблему и подчёркивает, что команда старается её решить.

«Мы ею занимаемся. Фернандо действительно уже не раз о ней сообщал, – цитирует руководителя команды Speedcafe. – Нельзя сказать, что мы вообще ничего не предпринимали, ведь уже в Сингапуре мы применили решение, которое позволило добиться значительных улучшений.

Но затем, разумеется, мы вновь столкнулись с экстремальными условиями. В общем, я полагаю, если это будет продолжаться, мы уже не так далеко от того, чтобы внедрить систему кондиционирования воздуха.

В кокпите проходят трубопроводы системы гидравлики, рядом расположен электронный блок управления (ECU), всё это нагревается, и хотя мы стараемся изолировать от этого сиденье гонщика, но применять какие-то активные системы охлаждения не хочется, поскольку это просто делает машину более тяжёлой».

Современные машины Формулы 1 весят 796 кг – таких тяжёлых в истории чемпионата ещё не было, но в основном это связано с гибридной частью силовой установки. Конструкторам и инженерам команд в процессе разработки шасси крайне важно не допустить избыточного веса, а также необходимо добиться его оптимального распределения, поскольку всё это напрямую влияет на эффективность машины. А проблемы, связанные с комфортом гонщиков, при этом отходят на второй план.

В машинах предусмотрены ёмкости для подачи воды, точнее, специальных напитков, чтобы гонщики на дистанции Гран При могли как-то поддерживать жидкостный баланс, но в условиях жары всё так перегревается, что порой это просто невозможно пить. При этом никаких дополнительных систем охлаждения нет.

Любопытно, насколько буквально можно понимать слова Майка Крака, и как близко в Aston Martin подошли к тому, чтобы внедрить нечто подобное.