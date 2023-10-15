В FIA повторно рассмотрят нарушение Хэмилтона

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В FIA решили вторично рассмотреть инцидент, произошедший во время Гран При Катара, когда Льюис Хэмилтон после аварии в 1-м повороте и последовавшего за ней схода пересёк трассу.

Семикратный чемпион мира через считаные мгновения после старта столкнулся с Джорджем Расселлом, своим напарником по Mercedes, а когда покинул кокпит остановившейся посреди гравийной зоны безопасности повреждённой машины, то перебежал трассу, чтобы вернуться в боксы команды.

Стюарды вполне справедливо сочли его действия небезопасными, за что Льюис получил предупреждение и штраф 50 тысяч евро, из которых должен выплатить 25 тысяч, а вторую половину – в случае аналогичного нарушения, если оно будет зафиксировано до конца сезона.

Но спустя неделю в FIA решили вернуться к тому инциденту, хотя, как предполагает издание The Race, скорее не для того, чтобы более строго наказать Хэмилтона, а из других соображений, чтобы эта история стала прецедентом, на основе которого будут выноситься судейские решения в случае будущих аналогичных нарушений.

«В FIA принимают к сведению, что Льюис во время разбирательства инцидента принёс извинения и признал, что пересечение трассы было серьёзным нарушением правил безопасности, – говорится в заявлении федерации. – Однако, учитывая его статус, а он считается примером для подражания, в FIA встревожены тем, какое впечатление его действия могли произвести на более молодых гонщиков».

Кроме того, в Катаре стюардами также рассматривались обстоятельства столкновения двух гонщиков Mercedes в начале Гран При, и хотя они признали, что вина за случившееся лежит преимущественно на Хэмилтоне, никакие санкции не последовали, поскольку инцидент произошёл в 1-м повороте на первом круге и был квалифицирован как «типичный».

Формулировки решения FIA о повторном рассмотрении нарушения Хэмилтоном правил безопасности вызвали недоумённую реакцию гоночной прессы, ведь получается, что причиной этого стал тот факт, что Льюис «считается примером для подражания». Следовательно, если бы на его месте был менее именитый гонщик, то повторного рассмотрения не было бы?

Как пишет The Race, «если так, то подобный подход создаёт опасный прецедент. Разве существует некий список из четырёх или пяти гонщиков, которые официально считаются образцами для подражания, и соответственно их надо строже наказывать?»

Похоже, что новое решение FIA лишь вызовет очередные вопросы, связанные с процессом судейства и практикой применения штрафов. Да и вообще такой настрой федерации вызывает удивление, даже если он вызван благими намерениями сделать более строгими санкции за подобные нарушения, что как раз можно понять.

Но поскольку в заявлении FIA упомянут именно Хэмилтон, то формулировки этого документа выглядят довольно неуклюже. Даже если допустить, что наказания за пренебрежение правилами безопасности должны быть более жёсткими, представляется, что авторы решения допустили ошибку, поскольку привлекли внимание не к проблеме в целом, а к конкретному гонщику.