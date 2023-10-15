Видео: Даниэль Риккардо крутит «пончики» в Нэшвилле

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Даниэль Риккардо выполнил свою почётную и приятную миссию – провёл показательные выступления в Нэшвилле в рамках Red Bull Showrun, и посмотреть на то, как он дымит резиной на RB7, чемпионской машине 2011 года, собралось около 30 тысяч зрителей.

Надо полагать, для него самого это было важным событием, поскольку он лишний раз проверил свою физическую форму после перелома запястья левой руки, полученного в августе в дни гоночного уик-энда в Зандфорте. Из-за травмы австралиец пропустил пять гонок, а его машину AlphaTauri пилотировал молодой и перспективный новозеландец Лиам Лоусон.

Но процесс реабилитации успешно завершился, Даниэль какое-то время назад приступил к тренировкам на симуляторе и должен окончательно вернуться в строй на этапе в Остине. А пока он повеселил публику в Нэшвилле и повеселился сам, о чём мы уже рассказывали.

В Red Bull поделились первыми видеокадрами, снятыми во время показательных выступлений Риккардо, и нет сомнений, что вскоре появится более полная версия этого репортажа, но какое-то представление о том, как всё прошло, можно получить уже сейчас.

Небольшое интервью, которое есть в этом видеоролике, мы уже цитировали в предыдущем материале, посвящённом гастролям Даниэля в столице штата Теннесси.