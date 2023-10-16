Джеймс Эллисон: Наступает очень интересный период…

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За пять этапов до завершения чемпионата Mercedes занимает второе место в Кубке конструкторов, опережая Ferrari, и если команде удастся его удержать, это будет некоторый прогресс по сравнению с предыдущим годом.

Впрочем, вряд ли это успокаивает Джеймса Эллисона, технического директора Mercedes, и его коллег, потому что по-настоящему их радуют только победы, и в Брэкли прилагают все усилия, чтобы вернуться на лидирующие позиции. Впрочем, в команде понимают, что быстро сделать это не получится. Однако очередной шаг в этом направлении будет предпринят уже в ближайший уик-энд: в Остине на машинах W14 появится модернизированное днище.

«Надеюсь, это позволит немного прибавить, что всегда хорошо, – цитирует Эллисона издание The Race. – Но прежде всего это полезная вещь, потому что позволяет определить, правильное ли направление работы мы избрали. В плане времени на круге прибавка будет незначительная. Да, всё это полезно, но мы не ожидаем, что сможем опередить Макса Ферстаппена».

Опередить теперь уже трёхкратного чемпиона мира и его команду, досрочно обеспечившую себе победу в Кубке конструкторов – дело более отдалённого будущего, и это при оптимистическом сценарии развития событий. А пока RB19 остаётся лучшей машиной чемпионата, и её преимущества прежде всего проявляются в быстрых и среднескоростных поворотах.

Кроме того, она одинаково хорошо справляется с трассами разных типов требующих разных величин дорожного просвета. Единственным этапом, на котором Ферстаппену и Red Bull не удалось раскрыть потенциал машины, был Гран При Сингапура, и то лишь из-за неверного подхода к настройке шасси.

Проблемы Mercedes намного глубже и серьёзнее: на высоких скоростях поведение задней части W14 не отличается стабильностью.

«Гонщики могут проехать хороший круг, чувствовать, что делают всё то же самое, но следующий круг получается хуже», – пояснил Эллисон, рассказывая о том, как это проявляется. Поэтому в Mercedes намерены в итоге отказаться от решений, воплощённых в шасси 2023 года, и в следующем сезоне машина будет другой.

Есть особая причина, по которой к следующему чемпионату важно подготовиться как можно лучше: в 2026-м вступит в силу новый технический регламент, и Формула 1 в очередной раз перейдёт на машины нового поколения, разработка которых начнётся заранее, но условия для этого надо создавать уже сейчас.

«Важно начать новый сезон в хорошей форме, – подчеркнул технический директор Mercedes. – Но надо постараться, чтобы результаты были выше среднего уровня, потому что мы уже должны думать о 2026 годе, и велика вероятность, что в 2025-м машины будут близкими родственниками машин 2024 года. Поэтому вдвойне важно, чтобы наша новая машина была хорошей.

Это заставляет работать максимально собранно, ведь мы хотим добиться, чтобы и ближайшие чемпионаты складывались успешно, и чтобы при этом у нас была возможность нормально готовиться к 2026 году. Мне кажется, что все мы достаточно хорошо представляем, какой должна быть наша следующая машина.

Хотя по ходу этого чемпионата мы не демонстрировали впечатляющего прогресса, в отличие от McLaren, тем не менее, в течение всего сезона мы занимались тем, что прокладывали дальнейший курс, и нам удалось получить чёткое представление о том, что нужно делать. И сейчас наступает очень интересный период, потому что мы уже в предвкушение следующего года».