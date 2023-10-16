Ферстаппен хочет, чтобы ему позвонил президент Ferrari

5

Макс Ферстаппен намекнул, что хочет, чтобы ему позвонил президент Ferrari Джон Элканн, однако вовсе не для того, чтобы обсудить возможные перспективы сотрудничества, а по совершенно прагматичному поводу.

У трёхкратного чемпиона мира долгосрочный контракт с Red Bull, рассчитанный до конца 2028 года, поэтому в ближайшие пять лет Ферстаппен вряд ли поменяет команду, хотя, конечно, в Формуле 1 всякое бывает. Тем более, если бы Макс в обозримом будущем перешёл в Ferrari, это было бы в стратегических интересах спорта, поскольку стало бы громким событием и привлекло бы общее внимание. Однако сейчас речь о другом.

«Я бы хотел, чтобы в моей личной коллекции были три машины, пилотируя которые я выигрывал чемпионские титул, но также Ferrari F2004, на которой выступал Михаэль Шумахер, – признал Макс в интервью воскресному приложению к Gazzetta dello Sport. – Это невероятная машина, но я не знаю, где её приобрести.

Да, это можно считать обращением к Джону Элканну. Надеюсь, он прочитает это интервью и мне позвонит».

Европейская пресса, комментируя эти слова Ферстаппена, скорее всего сказанные с шутливой интонацией, готова усмотреть в них нечто большее, нежели желание полнить свой гараж уникальной гоночной машиной, в 2004 году позволившей Шумахеру одержать 13 побед и в седьмой раз стать чемпионом мира. Может быть, это своего рода декларация будущих намерений, ведь почти все великие чемпионы хотели выступать за Скудерию, но не все смогли это желание осуществить.

Айртон Сенна никогда не носил красную униформу команды из Маранелло, но вёл переговоры с Ferrari, и это исторический факт. Льюис Хэмилтон не собирается уходить из Mercedes, но признал, что не так давно ужинал в компании Джона Элканна, и ещё неизвестно, о чём они там говорили.

Что касается Макса, то у него уже есть пара спорткаров Ferrari: сначала он приобрёл Monza SP2 с редким кузовом speedster, стилизованным под 50-е годы, цены на которую начинаются с 1,58 млн. евро, а прошлой зимой в его гараже появился SF90 Stradale с гибридной силовой установкой, развивающей до 1000 л.с.

Позвонит Джон Элканн Максу Ферстаппену или нет, мы можем никогда не узнать. Но достоверно известно, что Себастьян Феттель тоже мечтал о Ferrari F2004 Михаэля Шумахера, однако как-то признал в интервью, что она для него слишком дорогая. Причём он, в отличие от Макса, за Скудерию выступал, поэтому, наверное, мог бы рассчитывать на специальную скидку.