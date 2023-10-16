Гран При США: Призовой этап конкурса прогнозов

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Продолжается приём прогнозов на итоги Гран При США в нашем призовом этапе Конкурса, проходящем при спонсорской поддержке бренда моторного масла ZIC TOP. Участники, занявшие первые три места по результатам гонки в Остине, получат от спонсора фирменные поло и кепки!

По итогам гонки в Катаре максимальное число очков набрал участник "NatalyKos" – четыре точно угаданные позиции, и 151 очко за этап. В первую тройку также вошли участники «mikv» со 145 очками и «Trollboroda» со 143 очками.

Поздравляем победителя и призёров прошлого этапа и желаем удачи участникам в предстоящем Гран При!