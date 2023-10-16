Ландо Норрис готовится к сотой гонке в Формуле 1

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В трёх предыдущих этапах в Сингапуре, Японии и Катаре Ландо Норрис и Оскар Пиастри заработали для своей команды 104 очка. Гонщики McLaren рассчитывают закрепить успех на Гран При США в Остине и попробуют в четвёртый раз подряд подняться на подиум, но признают, что сделать это будет непросто.

Ландо Норрис: «Я очень рад возвращению в Остин и началу последней в сезоне серии строенных этапов. Уик-энд Гран При США всегда получается весёлым, а в этом году этап будет особенным, поскольку меня ждёт сотая гонка в Формуле 1 в составе McLaren. Остин – отличное место, чтобы это отпраздновать, ведь болельщики всегда создают фантастическую атмосферу.

Просто невероятно, что в Катаре мы вновь вдвоём поднялись на подиум. Тяжёлая работа команды окупается. На прошлой неделе я был на базе в Уокинге, чтобы отпраздновать успех с командой и проанализировать уик-энд, чтобы понять, что можно сделать лучше.

Кроме того, я поработал на симуляторе, готовясь к трём следующим этапам, чтобы понять, в чём мы можем прибавить. Нас ждёт вызов, но все в команде полны решимости заработать ещё больше очков».

Оскар Пиастри: «Я провёл незабываемый гоночный уик-энд в Катаре! Второй подряд финиш на подиуме и первое место в спринте. Мы провели несколько отличных гонок, а сейчас я с нетерпением жду свой первый Гран При США в статусе гонщика Формулы 1.

Я никогда не выступал на трассе COTA и не могу дождаться, когда почувствую невероятную энергию местных болельщиков. Трасса интересная – её сектора напоминают отрезки из других трасс чемпионата. Впереди ещё один уик-энд со спринтом, а значит больше возможностей заработать очки!»

Андреа Стелла, руководитель команды: «После успешного уик-энда в Катаре мы вернулись на базу с четырьмя кубками и рекордным самым быстрым пит-стопом в Формуле 1. Сейчас команда готовится к заключительным пяти гонкам сезона – в этот уик-энд в Остине нас ждёт ещё один этап со спринтом.

В этот уик-энд Ландо проведёт свою сотую гонку в Формуле 1. Значительное достижение для гонщика, который ещё находится на начальной стадии карьеры.

В Остине фантастическая атмосфера, невероятные болельщики и захватывающие гонки. Нас ждёт предпоследний в сезоне этап со спринтом, и мы полны решимости заработать как можно больше очков. Мы ожидаем, что соперники окажутся сильны, поэтому следующие несколько гонок могут оказаться более сложными для нас. Однако мы отправляемся на трассу с целью заработать очки, которые так важны для нас в Кубке конструкторов».